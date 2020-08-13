Muharrem ayı ne zaman 2020? Muharrem ayında oruç tutulur mu, sevabı nedir?

İslam aleminin büyük heyecanla beklediği Muharrem ayı, hicri takvimin başlangıcı olarak kabul görülmüştür. Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'ân-ı kerimde önem verilen dört aydan biri olan bu ayları değerlendirmek isteyenler oruç tutmak istiyor. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı bu aylar birlik ve beraberliği beraberinde getirir. Peki 2020 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayında oruç tutulur mu, sevabı nedir?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimi yayınlandı. Böylelikle Muharrem ayı ne zaman sorusu yanıt buldu. Muharrem ayının başlangıcı bu yıl 20 Ağustos 2020 tarihinde idrak edilecek.