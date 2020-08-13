HES kodu nedir, ne işe yarar? ÖSYM'den açıklama geldi! HES kodu alma nasıl yapılır, nereden alınır?

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kodu nedir, ne işe yarar? 'den açıklama geldi! HES kodu alma nasıl yapılır, nereden alınır?

Haziran ayının ilk günlerinden itibaren kaldırılan seyahat yasağının ardından vatandaşlar yoğun şekilde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine başladı. Bu durumla beraber seyahat eden vatandaşlara kodu alma zorunlu kılınmıştı. Son olarak ise bu koda ilişkin yeni bir düzenleme daha getirildi. tarafından gerçekleştirilen sınavlara başvuru esnasında adaylardan bu kodun talep edileceği son dakika olarak duyuruldu. Peki, ÖSYM sınavları için HES kodu nasıl ve nereden alınır? HES kodu nedir, ne işe yarar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.8.2020 16:41 Son Güncelleme: 13.8.2020 16:41 ABONE OL
ÖSYM sınavları için HES kodu nasıl ve nereden alınır? HES kodu nedir, ne işe yarar?

Ülkemizde şehirler arası yolculuklarda Hayat Eve Sığar uygulaması ile kodu alınması gerektiği bilinirken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Artık Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından düzenlenen sınavlara başvuru esnasında kişilerden bu kod talep edilecek. Peki, ÖSYM sınavları için HES kodu nasıl alınır, nedir ve ne işe yarar? Hayat Eve Sığar ile HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NASIL ALINIR? HES KODU ALMA İŞLEMLERİ

Ülkemizde seyahat yasağına ilişkin hes kodu uygulaması devreye girmişti. Akıllı telefonlara indirilen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber vatandaşlar izin belgesine gerek olmaksızın seyahatlerini gerçekleştirebilirken öte yandan artık sınavlara giriş esnasında da kişilerden bu kod talep edilecek…

ÖSYM sınavları için HES kodu nasıl ve nereden alınır? HES kodu nedir, ne işe yarar?

HES KODU NASIL ALINIR?

kodu, "" mobil uygulaması üzerinden " işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından " kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

ÖSYM sınavları için HES kodu nasıl ve nereden alınır? HES kodu nedir, ne işe yarar?

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

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HES kodu nedir, ne işe yarar? ÖSYM'den açıklama geldi! HES kodu alma nasıl yapılır, nereden alınır?
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