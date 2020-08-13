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Pilavcı görüntüsü verip uyuşturucu satıyorlardı! Polis baskınıyla yakalandılar...

Eyüpsultan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu şaşkına çevirdi. Polis ekipleri uyuşturucu ticaretini gizlemek için pilavcı görünümü verilen adrese baskın düzenledi. Baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 12:10 Son Güncelleme: 13.8.2020 12:19 ABONE OL
Pilavcı görüntüsü verip uyuşturucu satıyorlardı! Polis baskınıyla yakalandılar...

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüpsultan'da pilavcı görünümlü dükkanda uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Pilavcı görüntüsü verip uyuşturucu satıyorlardı! Polis baskınıyla yakalandılar...

Yapılan fiziki takip ardından polis ekipleri 28 Temmuz günü pilavcıya operasyon düzenledi.

Pilavcı görüntüsü verip uyuşturucu satıyorlardı! Polis baskınıyla yakalandılar...

SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskında uyuşturucu madde ticaretini gizlemek amacıyla pilavcı dükkanı görünümü verilen iş yerinde ve eklentisi olan depoda yapılan aramalarda 592 gram marihuana, 20 gram hint keneviri parçaları, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamakta kullanılan farklı ebatlarda kilitli poşetler ele geçirildi.

Pilavcı görüntüsü verip uyuşturucu satıyorlardı! Polis baskınıyla yakalandılar...

Operasyonda G.D. (43) ve O.A. (41) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

"Pilavcı Dükkanı" gibi gösterip uyuşturucu sattılar! Baskın anı kamerada | Video

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Pilavcı görüntüsü verip uyuşturucu satıyorlardı! Polis baskınıyla yakalandılar...
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