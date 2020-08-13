Pilavcı görüntüsü verip uyuşturucu satıyorlardı! Polis baskınıyla yakalandılar...

SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskında uyuşturucu madde ticaretini gizlemek amacıyla pilavcı dükkanı görünümü verilen iş yerinde ve eklentisi olan depoda yapılan aramalarda 592 gram marihuana, 20 gram hint keneviri parçaları, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamakta kullanılan farklı ebatlarda kilitli poşetler ele geçirildi.