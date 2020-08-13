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Sağlık ve polis ekipleri o halde buldu! 'nda sır ölüm

'nda iki gündür haber alınamayan adlı kişi evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Beyoğlu, , üzerinde meydana geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 17:21 ABONE OL
Sağlık ve polis ekipleri o halde buldu! Beyoğlu'nda sır ölüm

Yalnız yaşadığı öğrenilen 'dan 2 gündür haber alamayan komşuları oturduğu daireye giderek zile bastı. Ünsal'ın kapıyı açmaması ve daireden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi.

Sağlık ve polis ekipleri o halde buldu! Beyoğlu'nda sır ölüm

'ın salonda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ünsal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde Ünsal'ın vücudunda kan izlerine rastlandığı kaydedildi.

Sağlık ve polis ekipleri o halde buldu! Beyoğlu'nda sır ölüm

Hayatını kaybeden 70 yaşlarındaki 'ın mahallede hayvansever olarak bilindiği ve sokak hayvanlarını beslediği belirtildi. Ünsal'ın ölüm haberini alan komşularının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Sağlık ve polis ekipleri o halde buldu! Beyoğlu'nda sır ölüm

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ünsal'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Sağlık ve polis ekipleri o halde buldu! Beyoğlu'nda sır ölüm
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