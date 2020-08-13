Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu

Ölümleri ile yakınlarını yasa boğan 3 kardeşin amcası Halil Bakış, acılarının büyük olduğunu söyleyerek, "Büyük yeğenim iki kardeşini alıp markete gidiyor. Evlerine dönerken bu kaza oluyor ve 3 yeğenim hayatını kaybetti. İçimizi yalan bu olaydan sonra yetkililerin sulama kanallarının etrafında benzer olaylara karşı önlem almasını istiyoruz" dedi.