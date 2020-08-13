Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) tarafından yenilenen ve her haftanın her Çarşamba günü Milli Piyango Online üzerinden çekilişi yapılan yeni Şans Topu'nun 2. çekiliş sonuçları bugün (12 Ağustos 2020 Çarşamba) saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugün Milli Piyango Online üzerinden yapılan 2. canlı çekiliş ile günün kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek önceki haftadan devreden 1 milyon 207 bin Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Şans Topu 12 Ağustos çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinden 12 Ağustos 2020 Çarşamba 2. Şans Topu sonuçları saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte MPİ canlı çekilişle günün şanslı numaraları...