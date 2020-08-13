Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

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sonuçları açıklandı! Online ile MPİ bilet sorgulama ekranı

İdaresi tarafından (MPİ) her hafta Çarşamba günü çekilişi yapılan ilk çekilişinde devreden 498.106 Türk lirası büyük ikramiyenin dağıtıldığı yeni oyununun 2. çekiliş şanslı numaraları 12 Ağustos 2020 Çarşamba (bugün) yapılan ile birlikte belli oldu. ile bugün yapılan çekilişle birlikte önceki haftadan devreden 498.106 Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazanmak için kupon doldurarak heyecanla bekleyen şans oyunu severler MPİ ? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürerek günün şanslı numaralarını öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 13.8.2020 07:08 Son Güncelleme: 13.8.2020 07:09 ABONE OL
ŞANS TOPU SONUÇLARI belli oldu! Milli Piyango Online 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin ( İdaresi) tarafından yenilenen ve her haftanın her Çarşamba günü üzerinden çekilişi yapılan yeni 'nun 2. çekiliş sonuçları bugün (12 Ağustos 2020 Çarşamba) saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugün Milli Piyango Online üzerinden yapılan 2. ile günün kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek önceki haftadan devreden 1 milyon 207 bin Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ ? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Şans Topu 12 Ağustos çekiliş sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinden 12 Ağustos 2020 Çarşamba 2. saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte MPİ canlı çekilişle günün şanslı numaraları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI belli oldu! Milli Piyango Online 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Ağustos Şans Topu sonuçları: 2 - 20 - 21 - 33 - 7 + 1

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI belli oldu! Milli Piyango Online 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI belli oldu! Milli Piyango Online 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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