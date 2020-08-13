Sibel Ünli’nin intiharındaki sır perdesi aralandı! Nedeni ekonomik değil psikolojik...

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'den haber alamayan ailesi polise başvurmuştu. 4 Ocak günü Samatya Sahili'nde, kayalıkların üzerinde bir çanta gören vatandaşların ihbarı üzerine çantanın Sibel Ünli'ye ait olduğu tespit edilmiş ve ardından Ünli'nin denizden cansız bedeni çıkarılmıştı.

SORUN EKONOMİK DEĞİL, PSİKOLOJİK

Sibel Ünli'nin hayatına son vermesinin ardından ekonomik sıkıntılar çektiği gerekçesiyle intihar ettiği yönünde ortaya atılan iddiaları baba Ali Zeki Ünli, "Parasızlıktan dolayı intihar ettiği yalan, aylığımız 10 bin TL çok şükür. Bu yalanı kim söyledi. Bu acı günümüze bu kelimeler yakışmadı. Devlet de yardım ediyor. Bunu devleti kötülemek için yapıyorlar" diyerek yalanlamıştı. Aile Sibel Ünli'nin psikolojik sorunlar yaşadığını daha evvelden üç kere intihar girişiminde bulunduğunu söylemiş ve intihar nedeninin psiklojik sorunlarından kaynaklandığını dile getirmişti.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Muhammed İkbal Doğan tarafından dosyaya takipsizlik kararı verildi.

Kararda, Sibel Ünli'nin psikolojik sorunlar yaşadığı dönemde bir süreliğine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü, ailenin 'intihara yönlendiren şahıslar var ise tespit edilsin' talebinin üzerine yapılan araştırmada intihara yönlendirecek herhangi şüpheli bir durum ve şüpheli bir şahsın olmadığı kaydedildi. Sibel Ünli'nin tamamlanan otopsi raporu sonucunda ise vücudunun herhangi bir yerinde kesik veya darp izine rastlanmadığı ortaya çıktı.

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