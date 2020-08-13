Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sinop’ta festival ve benzeri eğlence faaliyetleri yasaklandı

’ta ve benzeri faaliyetleri yasaklandı

'ta zorunluluk taşımayan ve benzeri faaliyetlerinin yapılmasına, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasak getirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 14:38 Son Güncelleme: 13.8.2020 14:42 ABONE OL
Sinop’ta festival ve benzeri eğlence faaliyetleri yasaklandı

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için yeni tedbirler alındığı belirtildi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAKTIR

Açıklamada, alınan kararların vatandaşları salgından korumaya yönelik adımlar olduğu belirtilerek, "Bu kapsamda ilimiz genelinde zorunluluk taşımayan her türlü eğlence içerikli festival ve benzeri faaliyetlerin yapılmasına izin verilmeyecektir. Kurulun aldığı karara uyulmaması halinde kişi ve kuruluşlara her defasında ayrı ayrı idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

Son dakika: Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti

ARKADAŞINA GÖNDER
Sinop’ta festival ve benzeri eğlence faaliyetleri yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA