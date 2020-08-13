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'ta dehşet! Tartıştığı adamı aracında öldüren kadın: Fotoğraflarımla şantaj yaptı

Kan donduran cinayet 'ın Kangal ilçesinde yaşandı. Polise giderek teslim olan K.A. isimli kadın, fotoğraflarıyla kendisine şantajda bulunduğunu iddia ettiği M.P.'yi aracında başından vurduğunu itiraf etti. Katil zanlısı kadın gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 17:38 Son Güncelleme: 13.8.2020 17:41 ABONE OL
Sivas'ta dehşet! Tartıştığı adamı aracında öldüren kadın: Fotoğraflarımla şantaj yaptı

Alınan bilgiye göre, Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden K.A. (42), tanıdığı M.P'yi Sivas-Malatya kara yolundaki 58 AAG 742 plakalı hafif ticari araçta başından silahla vurduğunu belirtti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, M.P'nin cesedini buldu. M.P'nin cesedi otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

K.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

"FOTOĞRAFLA ŞANTAJ' İDDİASI

Zanlının, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla M.P'yi çıkan tartışmada vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

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Sivas'ta dehşet! Tartıştığı adamı aracında öldüren kadın: Fotoğraflarımla şantaj yaptı
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