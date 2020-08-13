Sivas'ta dehşet! Tartıştığı adamı aracında öldüren kadın: Fotoğraflarımla şantaj yaptı

Alınan bilgiye göre, Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden K.A. (42), tanıdığı M.P'yi Sivas-Malatya kara yolundaki 58 AAG 742 plakalı hafif ticari araçta başından silahla vurduğunu belirtti.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, M.P'nin cesedini buldu. M.P'nin cesedi otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
K.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
"FOTOĞRAFLA ŞANTAJ' İDDİASI
Zanlının, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla M.P'yi çıkan tartışmada vurarak öldürdüğü öne sürüldü.