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: şiddet gören gazisinin eşi hayatını kaybetti

'da bakıcı R.K.'nin (60) yemek yedirmeye çalıştığı sırada, tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu gazisi eşi Hediye Canefe (95) kaldırıldığı hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 11:19 Son Güncelleme: 13.8.2020 11:20 ABONE OL
Son dakika: Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri Hediye Canefe'ye, yalnız yaşadığı evde bakımını yapması için bakıcı arayışına girdi. Oğuz Ö. ve Şükran K., bakıcı ilanı verdi.

İstiklal gazisinin eşine, bakıcı şiddeti kamerada | Video

Antalya'da ilanı görerek aileye ulaşan R.K. emekli öğretmen olduğunu ve yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K. de kabul etti. R K., Antalya'dan Canefe'nin Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'daki evine gelerek, yaşlı kadına bakmaya başladı.

Son dakika: Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti

TEYZESİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI GÖRDÜ

Oğuz Ö., 1 Ağustos günü, daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın teyzesi Canefe'ye şiddet uyguladığını gördü. Görüntüden, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına, yemek yedirdiği sırada tokat atıp, bardakla ağzına vurduğunu saptadı. Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine R.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olan Hediye Canefe, dün rahatsızlanarak Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenefe'nin cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Son dakika: Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
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