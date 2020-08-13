Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı! Türkiye koronavirüs günlük son durum tablosu…

Türkiye'de corona virüs vaka sayıları ile ilgili son dakika haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili bilgiler veriyor. Durum böyle olunca 12 Ağustos verileri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 12 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye koronavirüs günlük son durum tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 Ağustos 2020 Çarşamba Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Peki, Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
İşte detaylar
12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.
11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.
10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.
9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.
8 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.