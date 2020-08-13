Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı! Türkiye koronavirüs günlük son durum tablosu…

Türkiye'de corona virüs vaka sayıları ile ilgili son dakika haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili bilgiler veriyor. Durum böyle olunca 12 Ağustos verileri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 12 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye koronavirüs günlük son durum tablosu

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 Ağustos 2020 Çarşamba Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Peki, Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

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