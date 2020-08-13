Son dakika | İstanbul'da kan donduran olay! Kendisini şikayet eden kız arkadaşını boynundan bıçakladı

İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen bir genç kadın, bir gün önce emniyete şikayet ettiği erkek arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 'Seni öldüreceğim' diyerek saldırdığı kız arkadaşını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan adam tutuklandı. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Nazir I. ile müşteki Ceylan G.'nin üç yıldır arkadaşlık yaptıkları, olay tarihi olan 7 Haziran'da Ceylan'ın şüpheli hakkında emniyet birimlerine müracaat ederek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Korktuğu için 8 Haziran günü iş çıkışında kız arkadaşını arayarak eve giderken yanında gelmesini istediği ve arkadaşının da kabul ederek birlikte Ceylan'ın evine doğru yürümeye başladıkları belirtildi. Muradiye Mahallesi'ne geldiklerinde bir anda şüpheli Nazir'in karşılarına çıkarak müştekiyle konuşmak istediği kaydedildi.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Ceylan'ın bunu kabul etmemesi üzerine şüphelinin yanındaki bıçağı çıkarıp 'Seni öldüreceğim' diyerek müştekinin boynuna doğru hamle yaptığı, müştekiyi hem boyun bölgesinden hem de vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaraladığı anlatıldı. Ceylan'ın şüpheli Nazir'den şikayetçi olduğu belirtildi.

ŞOKE EDEN İFADE: KARNINA SAPLAMAYA ÇALIŞTIM

İddianamede, şüpheli Nazir I.'nın ifadesine de yer verildi. Şüpheli ifadesinde, müştekinin kız arkadaşı olduğunu, olay günü Muradiye Mahallesi'nde müşteki ile bir gün öncesinde yaşadıkları tartışmadan dolayı konuşmak ve barışmak için beklediğini, gitmeden önce alkol aldığını, kendisinden özür dilemesine rağmen kabul etmediğini ve müştekiyi ikna edebilmek için korkutmak amacıyla bıçağı çıkardığını iddia etti. Daha sonra bıçağı müştekinin karnına saplamaya çalıştığını, boğuşma yaşandığını, amacının müştekiyi yaralamak ya da öldürmek olmadığını ileri sürdü.

Bilgisine başvurulan ve olay sırasında müştekinin yanında olan C.T. ise ifadesinde, olayı Ceylan G.'nin anlattığı şekilde doğruladı ve şüphelinin amacının doğrudan müştekiyi öldürmek olduğunu beyan etti.

Müştekinin olay sonrası aldırılan adli muayene raporunda yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

"SUÇTAN VE CEZADAN KURTULMAK İÇİN…"

Savcılıkça, şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, şüphelinin Ceylan G.'nin kendisiyle barışmak istememesi üzerine yanında getirdiği bıçak ile müştekiyi öldürmek amacıyla yakın mesafeden boynundan ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs ederek suç işlediği kaydedildi.

TUTUKLU YARGILANACAK

Olay günü gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Nazir I.'nın 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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