SON DAKİKA! İzmir’de askeri alanda ikinci yangın

Yangın, Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alandaki otluk bölgede, saat 14.30 sıralarında çıktı. Yangını gören askerler, alevlere müdahale etti ancak söndüremedi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Aynı bölgede, 4 Ağustos'ta da yangın çıktığı, yaklaşık 40 dakikada söndürüldüğü öğrenildi.SON DAKİKA: Cinnet gecesinin tek tanığından dehşete düşüren sözler! Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat cinayetten sonra bakın ne yapmış! Son dakika | İstanbul'da kan donduran olay! Kendisini şikayet eden kız arkadaşını boynundan bıçakladı