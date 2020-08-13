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SON DAKİKA! ’de askeri alanda ikinci

'den gelen son dakika haberine göre askeri alanda ikinci bir çıktı. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanda bulunan otluk bölgede yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, aynı bölgede geçen hafta da yangın çıktığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 16:04 Son Güncelleme: 13.8.2020 16:15 ABONE OL
SON DAKİKA! İzmir’de askeri alanda ikinci yangın

Yangın, Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alandaki otluk bölgede, saat 14.30 sıralarında çıktı. Yangını gören askerler, alevlere müdahale etti ancak söndüremedi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Aynı bölgede, 4 Ağustos'ta da yangın çıktığı, yaklaşık 40 dakikada söndürüldüğü öğrenildi.

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SON DAKİKA! İzmir’de askeri alanda ikinci yangın
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