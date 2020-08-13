Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İzmir'de kadın cinayeti! İki çocuk annesi Gizem Filiz, eski eşi tarafından öldürüldü

Son dakika: 'de kadın cinayeti! İki çocuk annesi , eski eşi tarafından öldürüldü

'in Konak ilçesinden gelen kadın cinayeti haberi yürekleri dağladı. Aykut H. isimli şahıs, iki yıl önce boşandığı, iki çocuğunun annesi 26 yaşındaki 'i boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Genç kadının üniversite eğitimi gördüğü ve çocuklarıyla birlikte annesinin evinde kaldığı öğrenildi. Katil Aykut H.'nin, maktulün yaşadığı eve balkondan tırmanarak girdiği belirlendi.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 16:54 Son Güncelleme: 13.8.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de kadın cinayeti! İki çocuk annesi Gizem Filiz, eski eşi tarafından öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde eski eşini boğarak öldüren zanlı polise teslim oldu.

BALKONDAN TIRMANDI

Alınan bilgiye göre, Aykut H. iki yıl önce boşandığı biri kız iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) Konak ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'ndeki annesinin evine balkondan tırmanarak girdi.

Evde yalnız kalan Filiz'i boğarak öldüren Aykut H, polisi arayıp cinayet ihbarında bulundu ve Boğaziçi Karakoluna teslim oldu.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ GÖRÜYORDU

Genç kadının, daha önce de kendisini rahatsız ettiği için eski eşi hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, iki çocuğuyla annesinin evinde kaldığı ve üniversitede eğitim gördüğü öğrenildi.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay esnasında torunlarıyla Manisa'da bulunan ve olay yerine gelen Filiz'in annesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Evin önünde toplanan komşuları da gözyaşı döktü.

Gizem Filiz'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika | İstanbul'da kan donduran olay! Kendisini şikayet eden kız arkadaşını boynundan bıçakladı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İzmir'de kadın cinayeti! İki çocuk annesi Gizem Filiz, eski eşi tarafından öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA