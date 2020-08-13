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sonuçları açıklandı mı? Online Süper Loto çekiliş sonuçları BURADA

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta 3gün (Salı, Perşembe ve Pazar) günleri çekilişini yaparak 27 Milyon Türk lirası büyük ikramiyeyi şans oyunu severlere dağıttığı yeni oyununun 6. çekiliş şanslı numaraları 13 Ağustos 2020 Perşembe (bugün) yapılan canlı çekilişle belirlenecek. ile bugünkü yapılacak canlı çekilişle birlikte günün kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve 27 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazanan taraf olmak için kupon dolduran şans oyunu sever vatandaşlarımız MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun olarak araştırmalar yaparak günün kazandıran numaralarına ulaşarak bilet sorgulama işlemi yapmak istiyor. İşte 13 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları

Giriş Tarihi: 13.8.2020 19:47 Son Güncelleme: 13.8.2020 19:49 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Ağustos Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) tarafından yenilenen ve her haftanın 3 günü (Salı, Perşembe ve Pazar) üzerinden çekilişi yapılan yeni 'nun 6. çekiliş sonuçları bugün (13 Ağustos 2020 Perşembe) saat 21.30'da yapılan canlı çekilişle belli olacak. Bugün Milli Piyango Online üzerinden yapılacak 6. ile günün kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek ve 27 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto 13 Ağustos çekiliş sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinden 13 Ağustos 2020 Çarşamba 6. Süper Loto sonuçları saat 21.30'da yapılan canlı çekilişle belli olacak. İşte günün şanslı numaraları MPİ canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada olacak…

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Ağustos Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Ağustos Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Ağustos Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 13 Ağustos Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
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