Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 13 Ağustos Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto'nun bu akşam gerçekleştirilecek olan büyük çekilişi öncesi heyecan üst seviyeye çıktı. Kuponlarını dilediği rakamları seçerek oluşturan kişiler, Süper Loto sonuçları için geri sayıma başladı. Yeni dönemin altıncı çekilişinde ödül 27 Milyon TL! Zengin olma hayali ile bekleyen vatandaşlar Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna da cevap arıyor. 13 Ağustos 2020 Milli Piyango (MPİ) Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama motoru ile size çıkan ikramiyeyi çekilişin ardından öğrenebilirsiniz. Peki, Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama nasıl yapılır?
Süper Loto'nun yeni dönemdeki 6. çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. 27 Milyon TL'lik ödül bulunması nedeniyle ilgi ise bir hayli fazla oldu. Zengin olma hayali kurarak kuponlarını oluşturan kişiler Süper Loto sonuçları için geri sayıma başladı.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Süper Loto'nun 13 Ağustos çekilişi 20:00'da gerçekleştirilecek. Çekilişin hemen ardından kazandıran numaraları buradan öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTANIN SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Ağustos 2020 Salı Süper Loto sonuçları: 48 - 9 - 40 - 1 - 14 - 58
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER VAR?
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.