Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama! 13 Ağustos Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto'nun bu akşam gerçekleştirilecek olan büyük çekilişi öncesi heyecan üst seviyeye çıktı. Kuponlarını dilediği rakamları seçerek oluşturan kişiler, Süper Loto sonuçları için geri sayıma başladı. Yeni dönemin altıncı çekilişinde ödül 27 Milyon TL! Zengin olma hayali ile bekleyen vatandaşlar Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna da cevap arıyor. 13 Ağustos 2020 Milli Piyango (MPİ) Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama motoru ile size çıkan ikramiyeyi çekilişin ardından öğrenebilirsiniz. Peki, Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama nasıl yapılır?

13 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun yeni dönemdeki 6. çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. 27 Milyon TL'lik ödül bulunması nedeniyle ilgi ise bir hayli fazla oldu. Zengin olma hayali kurarak kuponlarını oluşturan kişiler Süper Loto sonuçları için geri sayıma başladı.