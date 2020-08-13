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Tabancasını temizlerken göğsünden vuruldu

'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralanan memuru Harun T. (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 17:58 ABONE OL
Tabancasını temizlerken göğsünden vuruldu

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Adana Polisevi'nde meydana geldi. 26 yıllık polis memuru Harun T., temizlediği tabancasının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Silah sesini duyan lojmandaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesini yapılan Harun T., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Harın T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede gözyaşı döken yakınlarını, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci teselli etti.

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Tabancasını temizlerken göğsünden vuruldu
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