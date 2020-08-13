Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

UŞAK'IN Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak üzerinde meydana gelen olayda, arkadaş olan A.B. ve Alaattin Gündüz (57) otomobilde henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartıştı. Alkolün de etkisiyle tartışma kısa sürede karşılıklı küfürleşmelerle birlikte kavgaya döndü. A.B., sürücü koltuğunda oturan Gündüz'ü göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar sonucunda olay yerine gelen polis ekipleri Gündüz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, arkadaşını öldüren A.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.