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yanmaktan kurtuldu

'nın Emet ilçesinde meydana gelen yangında evin içinde dumanı farkedip uyanan Zehra G. ölümden döndü.

İHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 20:50 Son Güncelleme: 13.8.2020 20:55 ABONE OL
Uykudan uyandı yanmaktan kurtuldu

'nın Emet ilçesinde meydana gelen yangında evin içinde dumanı farkedip uyanan Zehra G. ölümden döndü.

Uykudan uyandı yanmaktan kurtuldu

Olay, Emet ilçesi Dere Mahallesi'nde tek katlı ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde uykuda olan Zehra G., yoğun dumandan etkilenip uykusundan uyandı.

Uykudan uyandı yanmaktan kurtuldu

Evinde yangın olduğunu farkeden Zehra G. hemen kendini dışarı attı. Emet Belediye İtfaiye Ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti ve yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilidi.

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Uykudan uyandı yanmaktan kurtuldu
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