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'da valizden 6 kilo eroin çıktı

 Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelendikleri H.A.'yı durdurarak elindeki valizde arama yaptı. Yapılan aramada valizin içerisinde 6 kilo 310 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 09:23 ABONE OL
Van'da valizden 6 kilo eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yaya halindeki H.A.'dan şüphelendi.

Şüphe üzerine H.A.'nın elinde bulunan valizde arama yapan ekipler, 6 kilo 310 gram eroin ile 470 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van'da valizden 6 kilo eroin çıktı
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