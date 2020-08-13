Van'da valizden 6 kilo eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yaya halindeki H.A.'dan şüphelendi.
Şüphe üzerine H.A.'nın elinde bulunan valizde arama yapan ekipler, 6 kilo 310 gram eroin ile 470 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Son dakika! Türkiye'den corona virüs aşı hamlesi! Büyük hazırlık! Tarih duyuruldu... Van Gölü'nde dehşete düşüren manzara!