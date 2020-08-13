Yakınları yardım etmekten çekinmişti! Yardım eden sağlık personeli konuştu

"YAPILMASI GEREKENİ YAPTIM"

Hastayı kucağında taşıyarak büyük bir fedakarlık yapan sağlık görevlisi Uğur Hacıahmetoğlu, o anları anlattı. Hacıahmetoğlu "10 yıldır görevdeyim. Yaşlı bir teyzemiz Kovid-19 teşhisiyle hastanemizde yattı. Tedavileri tamamlanıp taburcu oldu. Hastamızı evine götürdük. Hastamızı evine götürülürken yardım istedik. Çevredekiler hastayı burada istemediklerini ve uzak bir yere götürülmesini istediklerini söyleyip yardım etmediler. Ben de kucağıma alıp hastayı evine kadar götürmek zorunda kaldım. Benim annem, babam da o durumda olabilir düşüncesindeydim. Kimse hasta olmak istemez. Ben de fedakarlık gösterdim ve yapmam gerekeni yaptım. Hastanın evine gitmesi gerekiyordu. Biz de oğlu ile beraber evine ulaştırdık. Biz 24 saat görevimizin başındayız?? diye konuştu.