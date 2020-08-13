Yeni doğmuş bebeğini apartmanın önüne bıraktı

İstanbul Kağıthane'de 13 Haziran günü akşam saatlerinde 155 polis imdat hattını bir ihbar geldi. İhbarda, poşet içerisine pembe battaniye ile apartman kapısına konularak terk edilmiş bir bebek olduğunu söylendi. İhbar doğrultusunda adrese yönelen ekipler, ihbar eden şahısın yanında poşet içerine koyularak terk edilen yeni doğmuş bir kız bebek buldu. Battaniyeye sarılı, üzerinde herhangi bir not bulunmayan bebek ekipler tarafından koruma altına alındı.

'YAŞIM KÜÇÜK''

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan küçük bebeğe Betül adı verilirken yapılan araştırma sonrası yeni doğmuş bebeği terk edenin G.K. olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan genç kadın, yaşı gereği doğurduğu çocuğa bakamayacağını, terk ettiğini fakat pişman olduğunu dile getirdi. Yeni doğmuş bebeğini poşet içerisinde apartman kapısında terk eden anne G.K. hakkında ' Terk Etme' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.