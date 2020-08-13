Yılkı atları şehre indi, sürücüler şaşırdı

Kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü, belediyeler ve hayvanseverlerin yem takviyesi yaparak beslediği yılkı atları, Türkiye'nin farklı noktalarından doğa severler tarafından ziyaret ediliyor. Yılkı atlarını ilk kez gördüğünü dile getiren Manisalı vatandaşlardan Hakan Çokgör, şehre indiklerini görünce çok şaşırdığını ve çok beğendiğini dile getirdi.