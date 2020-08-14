2 yıllık takip sona erdi, suç örgütüne dev operasyon! Bulunan eşyalar şoke etti

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında flaş gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, silahlı suç örgütü kurarak ülke genelinde "Yağma", "Yağmaya Teşebbüs", "6136 SKM", "5607 SKM" ve "Tehdit" suçlarını işlediği tespit edilen Osman G. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 2 yıl süren takip neticesinde 6 Ağustos tarihinde İstanbul merkezli Antalya ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda toplam 14 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; Gizli bölmelerde toplamda 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet suikast silahı, 2 adet tüfek, 730 adet değişik çap ve markalarda fişek, 1 adet balistik yelek, 1 adet dürbün, 1 adet susturucu, 1 adet lazer nişangâhı, 198 adet fildişi ve damla olarak tabir edilen değerli tesbihler, 2 adet değerli fildişi, 2 adet değerli gergedan boynuzu, 1 adet değerli piton yılanı derisi, 61 adet fildişi olduğu değerlendirilen parçalar, 14 adet 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu) kapsamında olduğu değerlendirilen değerli objeler ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve dün adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 9'u tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 1 şüpheli şahıs hakkında ev hapsi cezası, 2 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüpheli şahıs ise serbest kaldı.