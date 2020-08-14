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65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? belgesi nereden alınır, şehir dışına çıkabilir mi?

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden biri de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olmuştu. Ancak normalleşme adımlarıyla beraber bu kısıtlama hali belirli bazı saat aralıklarında kaldırıldı. Öte yandan bu yaş grubundaki vatandaşların şehir dışı yasağı devam ediyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? belgesi nereden alınır, şehir dışına çıkabilir mi? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:46 ABONE OL
65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır, şehir dışına çıkabilir mi?

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pandemi sürecinde bir süre evde kalan vatandaşlar ardından alınan karar ile belirli saatlerde dışarı çıkabiliyordu. Bu kapsamda verilen kararla bu kısıtlama hali bir nevi kaldırıldı ve vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabilmelerine izin verildi. Ancak kişilerin seyahat kısıtlaması sürüyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? belgesi nereden alınır, şehir dışına çıkabilir mi? İşte detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR, SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NASIL?

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle bazı yaş grubundaki vatandaşların kısıtlama hali sürüyor. Salgında en yüksek risk grubu olarak nitelendirilen 65 yaş üstü vatandaşlara şehir dışı yasağı bulunuyor. Vatandaşların e devlet ekranı üzerinden seyahat izin belgesi alması gerekiyor…

65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır, şehir dışına çıkabilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 65 yaş ve üzerindekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri ifade edildi.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı " almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkmaları esnetilen bu yaş gurubundaki vatandaşlar, "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden Seyahat İzin Belgesi başvurularını tamamlayacaklar.

65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır, şehir dışına çıkabilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için başvurusu yapabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.

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65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır, şehir dışına çıkabilir mi?
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