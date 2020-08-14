Bu yıl Aşure günü ne zaman, ayın kaçında? 2020 Aşure günü ne zaman idrak edilecek?

Müslüman alemi için önemli olan 2020 Aşure günü tarihinin yaklaşmasıyla beraber vatandaşların da konuya ilişkin araştırmaları şu günlerde hız kazandı. Muharrem ayı içerisinde bulunan bu anlamlı günde yapılan aşureler komşulara, akraba ve arkadaşlara dağıtılır, paylaşmanın huzur ve bereketi hissedilir. Peki, Aşure günü ne zaman, ayın kaçında? 2020 Aşure günü ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Muharrem ayında idrak edilecek olan aşure günü, hem dinimiz hem de Türk gelenekleri açısından önem taşıyor. Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması gibi birçok hadise de bu tarihte gerçekleşti…