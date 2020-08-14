Bu yıl Aşure günü ne zaman, ayın kaçında? 2020 Aşure günü ne zaman idrak edilecek?

Müslüman alemi için önemli olan 2020 Aşure günü tarihinin yaklaşmasıyla beraber vatandaşların da konuya ilişkin araştırmaları şu günlerde hız kazandı. Muharrem ayı içerisinde bulunan bu anlamlı günde yapılan aşureler komşulara, akraba ve arkadaşlara dağıtılır, paylaşmanın huzur ve bereketi hissedilir. Peki, Aşure günü ne zaman, ayın kaçında? 2020 Aşure günü ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar…
Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Muharrem ayında idrak edilecek olan aşure günü, hem dinimiz hem de Türk gelenekleri açısından önem taşıyor. Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması gibi birçok hadise de bu tarihte gerçekleşti…
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek. Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.
AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAMI
Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.