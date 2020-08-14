Bacanak cinayetinde 3 tutuklama

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdal Ç., babası Sezer Ç. ve kardeşi Sezer Ç., yanlarındaki tabanca ve pompalı tüfekle Yamalı ve yakınlarına ateş etmişti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yamalı ile yakınları Şükrü Ş. (29), Kemal G. (36) ve Seymen B. (18) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırılmış, Yamalı buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

