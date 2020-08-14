Balıkesir'de polis 25 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakaladı.
Balıkesir İl Merkezinde muhtelif suçlardan aranan 14 şahıs, Burhaniye İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 6 şahıs, Edremit İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 3 şahıs, Gönen ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs ve Gömeç ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.
Pınar Gültekin’i en son Nazlı görmüş SON DAKİKA: Cinnet gecesinin tek tanığından dehşete düşüren sözler! Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat cinayetten sonra bakın ne yapmış!