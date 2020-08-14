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'de polis 25 aranan şahsı yakaladı

'de polis ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı yakaladı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:23 ABONE OL
Balıkesir'de polis 25 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakaladı.

Balıkesir İl Merkezinde muhtelif suçlardan aranan 14 şahıs, Burhaniye İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 6 şahıs, Edremit İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 3 şahıs, Gönen ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs ve Gömeç ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.

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Balıkesir'de polis 25 aranan şahsı yakaladı
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