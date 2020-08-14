Balkondan tırmanıp eski eşini boğdu

İzmir'in Konak ilçesinde, 26 yaşındaki, Gizem Filiz, kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşandığı Aykut H., tarafından boğularak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, Aykut H. iki yıl önce boşandığı biri kız iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (26) Konak ilçesindeki evine balkondan tırmanarak girdi. Evde yalnız kalan Filiz'i boğarak öldüren Aykut H., polisi arayıp kendini ihbar etti. Üniversitede okuyan ve çocuklarına bakabilmek için tezgahtarlık yapan genç kadının, daha önce de kendisini rahatsız ettiği için eski eşi hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olay esnasında torunlarıyla Manisa'da bulunan ve olay yerine gelen Filiz'in annesi, gözyaşlarına hakim olamadı. Evin önünde toplanan komşuları da gözyaşı döktü.