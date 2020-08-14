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Başkentte korkutan

'da ormanlık alanda çıkan , ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 18:01 Son Güncelleme: 14.8.2020 18:02 ABONE OL
Başkentte korkutan yangın

Mamak ilçesi Hüseyingazi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Mamak Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca 112 ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Aniden gerçekleşen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Başkentte korkutan yangın
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