Bilgisayarda ekran görüntüsü alma: Windows ve MacOS işletim sistemi bilgisayarlarda ekran görüntüsü nasıl alınır?

Şimdilerde her türlü bilgi alımı ve farklı birçok işlemi yapmayı sağlayan ve adeta insanlıkla bütünleşen teknoloji ürünü bilgisayarlar neredeyse her kişide var olan bir teknolojik alettir. Belirli bazı durumlarda bilgisayarda ekran görüntüsü alma ihtiyacı duyan vatandaşlar ise bu konuyla alakalı yöntemleri araştırıyor. Peki, Windows ve Mac bilgisayarda ekran görüntüsü nasıl alınır? İşte Bilgisayarda ekran görüntüsü alma yöntemleri!

BİLGİSAYARDA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ NASIL ALINIR?

Bilgisayar kullanıcılarının merak ettiği ekran görüntüsü alma işlemi aslında oldukça basittir. Dilerseniz bu işlemi çeşitli programlar indirerek yapabileceğiniz gibi öte yandan klavyenizde kısa yol tuşları ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz…

İlk yöntem; FN tuşu ile beraber genellikle klavyenizin sağ üst kısımlarında bulunan print screen tuşuna basarak ekran görüntüsü almış olursunuz. Ancak bu görüntü otamatik olarak bir yere kayıt olmaz. Nı görüntüyü kaydedebilmek adına Paint gibi uygulamalara giderek mause'unuza sağ tık yaparak yapıştır butonuna tıklamanız ve bu görüntüyü kaydetmenizle screen shot alabilirsiniz…

BİLGİSAYARDA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMA YÖNTEMLERİ!

Bir yöntem de Windows ile beraber biraz önceki Print Screen tuşuna aynı anda basmanızla olur bu iki tuşu kullandığınızda aldığınız ekran görüntüsü bilgisayarınızda yer alan "Ekran Görüntüsü" klasörünün içine kaydolacaktır…

Bilgisayarda ekran görüntüsü almak için ne yapmak gerekir?

Diğer bir yöntem ise ekran alıntısı aracı kullanmak. Profesyonel ortamlarda sıklıkla kullanılan bu program neredeyse tüm bilgisayarlarda bulunmaktadır.

Bu aracı kullanmak için arama çubuğuna "ekran alıntısı aracı" yazmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde ekranınızdaki herhangi bir alanın görüntüsünü kendi çizdiğiniz sınırlar kadar alabilir ve dilediğiniz yere kaydedebilirsiniz…

Son yöntem ise Windows + Shift + S tuşlarıdır. Klavyenizde bulunan bu tuşlara aynı anda basmanız halinde ekran resmini almak istediğiniz alanı seçmeniz gerekir. Ancak bu yöntemde de görüntü herhangi bir yere kayıt olmaz. Bu işlem için sizin Paint tarzında bir uygulamaya girerek save etmeniz gerekir.

Bunun dışında bilgisayarınıza veya tablet, telefon gibi cihazlarınıza yükleyebileceğiniz çeşitli program ve uygulamalar bulunmaktadır. Dilerseniz bu yöntemlerin dışında bunlara da başvurabilirsiniz…

Instagram hikaye indirmek için ne yapılır? Instagram'da öne çıkan hikayeler ve story nasıl indirilir?