Bolu’daki dehşete düşüren olayda flaş gelişme!

Bolu'da bulunan Sümer Merkez Camii duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyardıkları iddiasıyla iki genç 4 şüpheli tarafından saldırıya uğradı. O anlar telefon kamerasına yansırken şüphelilerin gençleri şiddetli şekilde darp ettikleri görüldü.

"BAŞIMA MERMER İLE VURDU"



Saldırıya uğrayan gençlerden Burak E., ifadesinde saldırı anlarını şöyle anlattı: "Olay nedeniyle adını öğrendiğim Alihan K., 'neden böyle bir şey yaptın' dediğimde küfür ederek bana saldırdı. Yumruk attı, aramızda arbede çıktı. Biz de kendimizi savunduk. Bize saldıran kadınlardan ikisinin Merve T. ve Gizem S. olduğunu öğrendim. Üçüncü bir kadın daha vardı ancak eşgalini hatırlamıyorum. Erkek şahıslardan yine olay nedeniyle adını öğrendiğim Sadettin Y. benim kafama mermer taş ile vurdu. Alihan K. ise benim kafama doğru bira şişesi attı. Şişe kafama çarpınca kırıldı ve kafamdan yaralandım.

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"BAYGINLIK GEÇİRDİM"



Benim kafama şişe çarpınca arkadaşım Ertuğrul'un aracın ön kaputuna düştüm ve kendimden geçtim. Baygınlık geçirdim. Bu şahıslar bana vurdu. Baygınlık geçirdikten sonrasını fazla hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Ertuğrul'un aracına bindim. Biz araçtayken kamyonet tarzında bir araç ile kadınlardan bir tanesi kamyonet ile izim aracın arka kısmından üç kez kasti olarak çarptı. Biz oradan uzaklaştık, daha sonra kendi imkanlarımızla hastaneye gittik."

"KASTİ OLARAK ARACA 3 KEZ ÇARPTI"



Diğer darp edilen mağdur Ertuğrul S. ise dehşet anlarını şöyle anlattı: "Şüpheliler araçtan indi, bize saldırmaya başladılar ve bizi darp ettiler. Bu kadınların yanında üçüncü bir kadın daha vardı fakat kim olduğunu bilmiyorum… Burak'ın kafasına bira şişesini fırlattı. Şişe Burak'ın kafasına gelerek kırıldı. Sadettin Y. isimli şahısta Burak'ın kafasına oradan eline geçirdiği mermer taş ile vurdu. Ben engel olmaya çalıştım. Bu kadınlar benim aracıma her iki yan kapı kısımlarına tekme atarak zarar verdiler. Biz şahısların ellerinden kurtularak aracımıza bindik. Kamyonetleri ile aracın arkasına üç defa ileri geri yaparak kasti olarak çarptılar."

Polis merkezine giderek şikayetçi olan mağdur vatandaşların başvurusu üzerine darp eden 4 şahsın ifadeleri alındığı, şüphelilerin daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.