Çok sayıda ünlü ismi mağdur etmişlerdi...Şafak operasyonuyla yakalandılar

CEPHANELİK GİBİ SUÇ UNSURU BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin iş yerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; gizli bölmelerde yedi ruhsatsız tabanca, bir uzun namlulu silah, suikast silahı, iki tüfek, 730 mermi, balistik yelek, dürbün, susturucu, lazer nişangahı, 198 adet fildişi ve damla olarak tabir edilen değerli tesbihler, iki adet değerli fildişi, iki değerli gergedan boynuzu, bir değerli piton yılanı derisi, fildişi olduğu değerlendirilen 61 adet değerli parça ele geçirildi.