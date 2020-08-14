Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika deprem gelişmeleri meydana geliyor. En son Malatya Pötürge ve Iğdır’da meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşlarımız son depremler bilgileri için deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. İşte 14 Ağustos 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFADson depremler listesi…
Giriş Tarihi: 14.8.2020 18:46Son Güncelleme: 14.8.2020 18:51ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 14 Ağustos 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!