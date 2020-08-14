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mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA!

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika gelişmeleri meydana geliyor. En son Malatya Pötürge ve Iğdır’da meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşlarımız bilgileri için deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve

Giriş Tarihi: 14.8.2020 18:46 Son Güncelleme: 14.8.2020 18:51 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 14 Ağustos 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 14 Ağustos 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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