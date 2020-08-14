Son Dakika: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ?

İçişleri Bakanlığı, bu konuda valiliklerin ve il sağlık müdürlüklerinin görüşlerini alıyor. Bölgedeki vaka sayısının yüksek olması ve artış yönlü hareket olması halinde iptal edilebilen düğünler, İl ya da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karara bağlanıyor. Böylelikle bazı illere saat sınırlandırması getirebiliyor.

MALATYA'DA DÜĞÜNLER 2 SAAT SÜREYLE SINIRLANDIRILDI

Vaka sayılarının son dönemlerde büyük artış gösterdiği Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca alınan yeni kararlara göre; düğünlerde yiyecek ikramında bulunmak da ikinci bir emre kadar yasaklandı.

KÜTAYHYA TAVŞANLI'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI

Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmişti.

BURSA'DA DÜĞÜN VE NİŞAN TÖRENLERİNE SAAT SINIRLANDIRILMASI GETİRİLDİ

Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.