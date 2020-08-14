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Dünyanın en büyük depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Dünyanın en büyük depremi hangisidir?

Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyorlar. , yer sarsıntısı veya zelzele olarak bilinir. Yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar yeryüzünde sarsıntılara yol açar ve buna deprem denir. Burada sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğü olarak bilinmektedir. Depremler sismograf ile ölçülmektedir. Dünyanın en büyük depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Dünyanın en büyük depremi hangisidir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 15:31 Son Güncelleme: 14.8.2020 15:32 ABONE OL
Dünyanın en büyük depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Dünyanın en büyük depremi hangisidir?

Deprem zamansız ve mekansız olarak aniden gelişi depremin en korkutucu yanıdır. Günümüzde de artan depremlerden dolayı deprem konusu artık araştırma konusu oldu. Panik ve korkuya neden olan depremler bazen büyük can kayıplarına yol açabilmektedir. Özellikle büyük şiddetli deprem bazı ülkelerde tsunamiye de yol açmaktadır. Dünyanın en büyük depremi hangi ülkede oldu? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Dünyanın en büyük depremi kaç dakika sürdü? İşte detaylar.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ HANGİSİDİR?

Dünyada artan depremlerden sonra deprem konusunda merak edilen konular da arttı. Dünyanın en büyük depremi nerede oldu gibi sorular araştırılmakta. Araştırmacılar tarafından bilimsel çalışmalar ile belgelendirilmiş olan dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960'ta Güney Şili'de meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması tarafından depremin büyüklüğü belirlendi. Bu deprem "Büyük Şili Depremi" ve "1960 Valdivia Depremi" olarak anılmaktadır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Dünya genelinde her yıl dünya yüz binlerce depremle meydana gelmektedir. Bu depremlerin bazıları insanlar tarafından hissedilemeyecek kadar düşük şiddette olurken, bazıları ise daha büyük felaketlere yol açabilmektedir. Bunun sonucunda birçok kişi hayatını kaybediyor ve birçok kişi evsiz kalmaktadır. Dünya genelinde şu zamana kadar en şiddetli depremin büyüklüğü 9,5 olarak hesaplanmıştır. 22 Mayıs 1960'ta Güney Şili'de meydana geldi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ HANGİ ÜLKEDE OLDU?

Dünya genelinde en büyük deprem Büyük Şili Depremi ya da 1960 Valdivia Depremi olarak bilinen, 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili'de ölçülmüş en büyük depremdir.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

Dünyada en büyük deprem Endonezya'nın Sumatra adasında 2004 yılında meydana gelen yaklaşık olarak 10 dakika sürmüştür. Bu deprem kayıtlara geçen en uzun deprem olarak bilinmektedir. Dünyanın 1 cm kadar titremesine ayrıca Alaska'ya kadar olan diğer depremlerin tetiklenmesine neden olmuştur.

DÜNYADA GERÇEKLEŞEN EN BÜYÜK DEPREMLER

Şu ana kadar dünyada meydana gelen en şiddetli depremler şu şekildedir:

  • 9,5 Büyüklüğünde 22 Mayıs 1960 Şili; "Büyük Şili Depremi", tüm zamanların ölçülmüş en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.
  • İkinci en büyük deprem 9,2 büyüklüğü 28 Mart 1964 Alaska; Alaska'da 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, ölçülebilen en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. Bu deprem yaklaşık olarak 3 dakika sürmüştür.
  • Üçüncü ve en uzun süren deprem ise 9,1 büyüklüğünde 26 Aralık 2004 Endonezya; Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen deprem yaklaşık 10 dakika sürerek dünyada kaydedilen en uzun deprem olarak bilinmektedir. Dünya bu deprem ile sarsıldı.

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Dünyanın en büyük depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? Dünyanın en büyük depremi hangisidir?
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