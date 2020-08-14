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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü 40 metre arabanın üzerinde götürdü

'nın ilçesinde meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü, bisiklet yolunda giden bir kişiye çarptı. Panikleyen sürücü bisiklet sürücüsünü 40 metre arabanın üzerinden götürdükten sonra ancak durabildi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 16:04 Son Güncelleme: 14.8.2020 16:19 ABONE OL
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü 40 metre arabanın üzerinde götürdü

Edinilen bilgilere göre , Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Y., yönetimindeki 26 GJ 372 plakalı özel otomobille Park Caddesi'nde seyir halindeyken, iddiaya göre önüne aniden çıkan bisiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapınca, bu kez de önünde seyir halinde olan Yalçın Ü.'nün kullandığı bisikleti fark edemeyerek çarptı.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü 40 metre arabanın üzerinde götürdü

Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü arabanın ön camına düştü, panikleyen Fatma Y. ise fren yerine gaza basınca 40 metre çarptığı bisiklet sürücüsünü götürdükten sonra ancak durabildi. Talihsiz adam yere düşerek yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü 40 metre arabanın üzerinde götürdü

Kanlar içerisinde kalan bisiklet sürücüsünün imdadına çevredekiler yetişti. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. sonrası şoka giren kadın sürücüyü ise çevreden geçen diğer kadınlar teselli etti.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü 40 metre arabanın üzerinde götürdü

Fatma Y. anını ise şöyle anlattı:

"Ben seyir halindeyken önüme bir bisiklet çıktı ona çarpmamak için direksiyonu kırınca diğer bisiklet sürücüsüne çarptım. Ben de nasıl olduğunu anlayamadım."

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü 40 metre arabanın üzerinde götürdü

Öte yandan, yapılan sorgulamada Fatma Y.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü 40 metre arabanın üzerinde götürdü
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