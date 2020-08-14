En kullanışlı yazı karakterleri: Web site tasarımları için en uygun yazı karakterleri

Yaygın bir şekilde kullandığımız yazı karakterleri, semboller, sayılar, karakterler topluluğu olarak bilinir. Yazı karakterlerinin, belirli bir yazı biçimi ile birlikte boyut, aralık gibi başka niteliklerde bulunur. İlk tanıştığımız yazı tipi; Times New Roman ve Helvetica gibi fontlardır. Yazı karakterleri içerisinde bulunan Chicago ve Toronto gibi fontlar ise adlarını Steve Jobs'un sevdiği şehirlerden almaktadır. Bu yazı tiplerini Apple'ın ilk iPod'lara kadar Chicago fontunu daha çok kullandığını görebilirsiniz. Yazı karakterleri hakkında en sık karşılaşılan konulardan birisi de yazı karakterleri denemesi olmaktadır. Seçmiş olduğunuz birbirinden farklı yazı karakterleri ile sosyal medya hesaplarınızı, mesajlarınızı, hikayelerinizi düzenleyebilirsiniz. Dünyaca ünlü markalarda kullanılan yazı karakterleri merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Popüler, estetik ve dekoratif yazı tipleri işte detaylar.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARDA KULLANILAN YAZI KARAKTERLERİ

•Dünyaca ünlü markalarda kullanılan yazı tiplerinden biriside1982 yılında Alman tasarımcı Gustav Jaeger tarafında tasarlanmış olan Catull BQ yazı fontunu kullanıyordu logosunun tasarımında kullanmıştır. Fakat bu firma logosunu yenileyerek, bu yazı fontunu da kullanmayı bırakmıştır. Google yeni logosunda 'Product Sans' adlı fontu kullanmaya başladı.

•Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden birisi olan Facebook'un logosunda ise Klavika Sans yazı tipini kullanımı yapıldı. Bu logo daha çok sadece tercih edilmek ve Facebook'un renkleri ise mavi ve beyaz renklerde olmaktadır.

•Yaygın bir video barındırma sitesi olan Youtube, logosunda "Alternate Gothic" yazı fontunu kullanmaya başladı.

•Facebook'tan sonra en yaygın bir şekilde kullanılan sosyal medya sitesi olan Twitter ise logosunda daha çok Pico Alphabet yazı fontunu kullanmıştır. Daha sonra mikro blog sitesi twitter bu yazı fontu üzerinde biraz oynamalar yapmıştır.

•Çok eski zamanlarda en meşhur arama motoru, mail sitesi olan Yahoo! İse yönetim kadrosunda yaptığı değişikliklerden sonra görselliğinde de bazı değişimlere gitmiştir. Bunun sonucunda logosunu da yeniledi. Bu site diğer markalardan farklı olarak logosunda kendi üretmiş olduğu Yahoo! Font'u kullanmaya başladı.

WEB SİTELERİ İÇİN EN KULLANIŞLI YAZI TİPLERİ

•Times New Roman en eski yazı tipi olarak bilinmektedir. Ayrıca en çok kullanılan yazı tipleri arasında da yerini almaktadır. HTML yazı tipleri içerisinde şerif grubunda yer alır.

•Arial yazı tipi de en yaygın kullanılan yazı tiplerindendir. Genellikle Sans-Serif ailesi fontlar arasında yer alır.

•Helvetica

•Verdana

•Courier

•Optima

•Monaco

•Didot

POPÜLER YAZI FONTLARI

•Cheque Font

•Somatic

•Crimson Text

•Hack Mono

•Rowo Typeface

•Range Sans

•Manoyri

•ColorTube

WORD YAZI TİPLERİ

•Helvetica

•Comic Sans

•Times New Roman

•Courier

•Didot

•Courier New

•Verdana

•Courier

•Arial Narrow

ESTETİK YAZI TİPLERİ

•104

•Bedizen

•Blackjack

•Gardentika

•Guttural

•Airstrip Four

DEKORATİF YAZI TİPLERİ

•Coves

•Univers

•Morganit

•Evolve Sans

•Quick

•Mosk

•GT Super

•Monkstead

•Giveny

•Circus Display

•Elephant

•Puzzled

•Peace Sans