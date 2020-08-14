Esenyurt’ta görev sırasında yüksekten düşen polis memurundan acı haber

Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen nisan ayında sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için Esenyurt'ta bir ailenin yardımına koşmuştu. Hakan Çetinkol, nöbetçi eczaneye giderek bir emzik satın alarak babasına teslim etmişti. Çetinkol, emziğin parasını ödemek isteyen babanın uzun süre teşekkür etmesi üzerine, "Duanızı eksik etmeyin yeter" diyerek uzaklaşmıştı.