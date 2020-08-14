Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakanlara verilen evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Devlet tarafından verilen bu ödenekten faydalanan vatandaşlar il il sorgulamalar yapıyor. Haftanın son gününde bakım parasının hangi ilde yattığını öğrenmek isteyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılırken; evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ödenekten yararlanan vatandaşlar e devlet veya SMS üzerinden evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenebiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, yatan iler hangileri?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.