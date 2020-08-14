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yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Devlet tarafından evinde bakıma muhtaç kimselere bakanlara ödenen bakım parasından faydalananlar il il sorgulamalar yapılıyor. Ağustos ayının ortasına girerken ödeneklerini almamış olan vatandaşlar e devlet ve SMS üzerinden bakım maaşını sorguluyor. Ağustos ayı evde bakım maaşlarının ayın 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 10:06 ABONE OL
Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakanlara verilen yatırılmaya devam ediyor. Devlet tarafından verilen bu ödenekten faydalanan vatandaşlar il il sorgulamalar yapıyor. Haftanın son gününde bakım parasının hangi ilde yattığını öğrenmek isteyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos 2020 sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılırken; evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ödenekten yararlanan vatandaşlar e devlet veya SMS üzerinden evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenebiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, yatan iler hangileri?

Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ GÜNCEL - 14 AĞUSTOS

  1. Karabük
  2. Aksaray
  3. Zonguldak
  4. Konya
  5. Manisa
  6. Şanlıurfa
  7. Kars
  8. Erzurum
  9. Tekirdağ
  10. İstanbul
  11. Tokat
  12. Çanakkale
  13. Denizli
  14. Samsun
  15. Adana
  16. Bursa
  17. İzmir
  18. Muş
  19. Antalya
  20. Balıkesir
  21. Giresun
  22. Bolu
  23. Muğla
  24. Afyonkarahisar
  25. Ordu
  26. Uşak
  27. Diyarbakır
  28. Bilecik
  29. Mersin
  30. Hatay
  31. Osmaniye
  32. Sakarya
  33. Kayseri
  34. Bayburt
  35. Trabzon
Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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