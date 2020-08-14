Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakanlara verilen evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Devlet tarafından verilen bu ödenekten faydalanan vatandaşlar il il sorgulamalar yapıyor. Haftanın son gününde bakım parasının hangi ilde yattığını öğrenmek isteyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 14 Ağustos 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılırken; evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ödenekten yararlanan vatandaşlar e devlet veya SMS üzerinden evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenebiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, yatan iler hangileri?