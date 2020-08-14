Fedakâr hemşireler ders konusu oldu

Hasan Kalyoncu Üniver YKS sürecinde sona gelindi... Uzmanlar, tercih yapmaktan vazgeçip mezuna kalan öğrencileri uyardı: "Bir okul olması, öğrenciyi disipline eder. Seneye ne olacağı belirsiz" sitesi (HKÜ) dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında canla başla çalışan sağlık emekçilerinin öykülerini ders konusu yaptı.Öğrenciler bu yıl "Sosyal Sorumluluk" adıyla verilen derste hemşirelerin fedakârlık öykülerini araştıracak. HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu'nun yönetiminde hazırlanan proje ile ders konusu olan fedakârlık için Türkiye'nin farklı illerindeki hemşirelerle röportajlar yapılacak ve İletişim Fakültesi öğrencilerince bir de belgesel hazırlanacak. Önceki yıllarda farklı konularda sosyal sorumluluk dersleri olduğunu belirten Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, "Salgın sürecinde tüm sağlık çalışanları hemşireler de büyük fedakârlık gösterdi. Biz de üniversite olarak bu durum öğrencilerimize ders konusu yaptık. Projemiz ile Türkiye'nin dört bir yanında olan hemşire anne-babaların pandemi sürecindeki yılmazlık öyküler ile travmayı başarı öyküsüne nasıl dönüştürdüklerini 'travmadan yılmazlığa' adıyla işleyeceğiz. Çünkü bu süreç travmatik bir süreçtir" şeklinde konuştu.Projeyi uygularken aynı zamanda hemşirelerin başarı öykülerini paylaşarak dünyaya duyurmayı da amaçladıklarını belirten Hacıfazlıoğlu, "Bu nedenle İletişim Fakültesi'nden başta Gaziantep olmak üzere komşu iller ve Türkiye'nin diğer illerindeki hemşirelerin başarı öykülerini de belgesel olarak çalışılmasını istedik. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştireceğiz" dedi.