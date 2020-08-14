Gökyüzünde meteor şöleni

Dünya gökyüzünde meteor yağmurları gözlenen günlerden geçiyor. Yıldız kayması olarak da tarif edilen Perseid meteor yağmurları, önceki gün başladı ve gökyüzünde görsel şölene dönüştü. Gökyüzü tutkunları, ABD, İspanya, İrlanda ve Macaristan gibi çok sayıda ülkede meteor yağmurlarını izleyerek o anları fotoğrafladı ve ölümsüzleştirdi. Türkiye'de ise başta Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Nevşehir olmak üzere yurt genelinde meteor yağmurları net bir biçimde izlendi. Erciyes'in 2 bin 650 rakımlı Hacılar Kapı bölgesinde toplanan yüzlerce vatandaş meteor yağmuruna tanıklık etti. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan "Perseid meteor yağmurları, yaz aylarında Kuzey Yarımküre'den gözlenen en popüler görsel şölen olarak değerlendirilebilir. Kuzey-güney doğrultusunda güney yönünde gözlenebilir. En çok sayıda Perseid meteoru gözlenmek isteniyorsa saat 03.00 ile 04.00 arası en iyi gözlem zamanı. Doğrudan gökyüzüne başınızı kaldırıp en tepe/yukarı noktalara bakmak yerine, örneğin 45-60 derece açıyla gökyüzüne doğru bakmak en doğrusudur. Işık kirliliği en az olan bölgelerde bu gözlemleri yapmak gerek. Bunun için şehir ışıklarından uzak yerlerde gözlem yapılmalı" diye konuştu.Meteor yağmurları 24 Ağustos'a kadar sürecek. Perseid meteor yağmurları, Güneş etrafındaki yörüngesinde seyreden ve 1992'de Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızın geride bıraktıklarına dayanıyor. Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleninde, dev gezegen Jüpiter'in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşuyor.