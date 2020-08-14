Gözyaşlarıyla anlattı! Trafikte dehşeti yaşamıştı

Belki beni yaralayabilirdi. Canıma da kast edebilirdi. Ama hiç birisi gözüme gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi kulağıma. Haberlerde gördüğümüz kadınlarımız geldi. Sadece kadın değil, insan olarak işlemenizi istiyorum. Evet, kadına şiddet ama biz insanız. Hiçbir insana, kadını erkeği, başörtüsü açığı, solcusu sağcısı bu değil. Böyle bir şey değil. Ben orada savunmasızım. Tek başımayım. Orada ona herhangi bir tehdidim olamaz. Tekrardan olaya devam etmek istersek, aracından indi.



