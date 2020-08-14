Hırsızdan gazetecilere pişkin sözler: Çekin, çekin para kazanın

Konya'da elektrikli bisikleti ile hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Faruk İriş'i (57) dövüp, bıçak zoruyla bisikletini gasp eden Vedat Gökkaya (20) ve ağabeyi Sedat Gökkaya (21) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.