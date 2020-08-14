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Hırsızdan gazetecilere pişkin sözler: Çekin, çekin para kazanın

'da 57 yaşındaki Faruk İriş isimli adamı darp edip bıçak zoruyla bisikletini gasp eden hurdacı kardeşler, polis tarafından gözaltına alındı. Hırsız kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kardeşlerden Vedat Gökkaya'nın pişkinliği ise şaşkına çevirdi. Gökkaya, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Çekin, çekin biraz para kazanın" şeklinde laf attı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 14:34 ABONE OL
Hırsızdan gazetecilere pişkin sözler: Çekin, çekin para kazanın

'da elektrikli bisikleti ile hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Faruk İriş'i (57) dövüp, bıçak zoruyla bisikletini gasp eden Vedat Gökkaya (20) ve ağabeyi Sedat Gökkaya (21) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızdan gazetecilere pişkin sözler: Çekin, çekin para kazanın

Şüphelilerden Vedat Gökkaya, adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin çekin, biraz para kazanın" demesi dikkat çekti.

Hırsızdan gazetecilere pişkin sözler: Çekin, çekin para kazanın

YARALI ADAM TEDAVİYE ALINDI

Olay, 5 ağustosta gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikleti ile çöplerden hurda ve karton toplayarak geçimini sağlayan Faruk İriş, bir çöpten malzeme topladığı sırada yanına motosikletli iki kişi geldi.

Hırsızdan gazetecilere pişkin sözler: Çekin, çekin para kazanın

İriş'i döven ve daha sonra bıçak zoruyla bisikletini gasp eden şüheliler, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Faruk İriş'i ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, gasp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızdan gazetecilere pişkin sözler: Çekin, çekin para kazanın

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış yönündeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden polis, çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan Vedat Gökkaya ve ağabeyi Sedat Gökkaya'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızdan gazetecilere pişkin sözler: Çekin, çekin para kazanın

'ÇEKİN ÇEKİN, PARA KAZANIN'

Haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Vedat Gökkaya kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin çekin, biraz para kazanın" dedi.

Hırsızdan gazetecilere pişkin sözler: Çekin, çekin para kazanın

Ağabey Sedat Gökkaya ise, "Niye çekiyorsunuz? Madalya mı takıyorlar, altın mı veriyorlar?" demeleri dikkat çekti.
İki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Hırsızdan gazetecilere pişkin sözler: Çekin, çekin para kazanın
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