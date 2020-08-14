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Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu

'da kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs aralarında husumet bulunan komşusunu tabancayla ayağından yaraladı. Saldırı anı, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 11:36 ABONE OL
Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu

Olay, dün akşam 22.00 saatlerinde İstanbulkapı Mahallesi'nde bulunan Şehristan sitesinde gerçekleşti. İddiaya göre, aynı mahallede oturan 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 1 ay önce kavga etti.

Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu

Devreye komşularının girmesiyle olay büyümeden önlendi. Daha sonra şahısların arasındaki husumetin büyümesi sonucu kimliği henüz belirlenemeyen şahıs komşusunu binadan çıkarken ayağından vurdu.

Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu

SİTENİN BULUNDUĞU ALANDAN KOŞARAK KAÇTI

Yaralanan şahıs kanlar içinde olduğu yere yıkıldı. Saldırgan ise sitenin bulunduğu alandan koşarak kaçtı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla yaralı, Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için ise polis çalışma başlattı.

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Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu
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