IMEI sorgulama 2020: BTK e-devlet ile telefon imei sorgulama nasıl yapılır?

Mobil akıllı cihazların kullanımı her geçen gün artarken özellikle güvenlik sorunlara karşı önlem olması açısından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından online olarak IMEI sorgulama yapılabiliyor. E Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılabilirken tüm tüketicilerin ücretsiz olarak internete erişim saplayacağı her alanda da kullanılabiliyor. Peki; BTK e-devlet ile telefon imei sorgulama nasıl yapılır? İşte IMEI sorgulama 2020

IMEI SORGULAMA 2020

IMEI sorgulama işlemi E Devlet üzerinden ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

E Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimli numaraları ile IMEI sorgulama yapılabilir.

IMEI NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

IMEI numarası; #06# yazılarak öğrenilebilir.

IMEI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaradır.

Slayt yapma programı nedir? Etkileyici bir sunum için en iyi slayt yapma programları

IBAN çözümleme nasıl yapılır? Hesap numarasından IBAN bulma ve çözümleme

CPU nedir, ne işe yarar? CPU nasıl çalışır, açılımı ne demek?