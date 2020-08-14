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sorgulama 2020: BTK e-devlet ile telefon imei sorgulama nasıl yapılır?

sorgulama 2020 vatandaşların gündeminde yer alan bir konu olmaya devam ederken internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. E Devlet üzerinden kolayca yapılabilen bu işlem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile e Devlet işbirliği sayesinde artık mobil cihazların ithal edilip edilmediğini ölçerken öte yandan kayıp ya da çalıntı olup olmadığı da anlaşılacak. Peki; BTK e-devlet ile telefon imei sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020

Giriş Tarihi: 14.8.2020 20:11 Son Güncelleme: 14.8.2020 20:11 ABONE OL
IMEI sorgulama 2020: BTK e-devlet ile telefon imei sorgulama nasıl yapılır?

Mobil akıllı cihazların kullanımı her geçen gün artarken özellikle güvenlik sorunlara karşı önlem olması açısından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından online olarak IMEI sorgulama yapılabiliyor. E Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılabilirken tüm tüketicilerin ücretsiz olarak internete erişim saplayacağı her alanda da kullanılabiliyor. Peki; BTK e-devlet ile telefon imei sorgulama nasıl yapılır? İşte IMEI sorgulama 2020

IMEI SORGULAMA 2020

IMEI sorgulama işlemi E Devlet üzerinden ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

E Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimli numaraları ile IMEI sorgulama yapılabilir.

IMEI NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

IMEI numarası; #06# yazılarak öğrenilebilir.

IMEI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaradır.

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