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'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı kadın sürücünün aracına çıktı, camları kırdı

Alibeyköy'de yaşanan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, trafikte tartıştığı kadın sürücüye korku dolu anlar yaşattı. Kadın sürücünün otomobilinin üzerine çıkıp camları kıran, aracın kaputuna zarar veren maganda, aynı zamanda kadına saldırdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:15 Son Güncelleme: 14.8.2020 09:25 ABONE OL
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı kadın sürücünün aracına çıktı, camları kırdı

Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı

Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Son dakika: Alibeyköy'de trafikte kadına saldırı! Trafik magandası tartıştığı kadın sürücünün aracının camlarını kırdı! | Video


SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı kadın sürücünün aracına çıktı, camları kırdı
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