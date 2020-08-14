Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve 2 kızına 'cinayet' davası

DAMAT VE İKİ KIZINA DAVA

Jandarma tarafından yürütülen çalışma sonunda Gülsüm Çınar'ın damadı M.A., kızları A.A. ve N.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 'adli kontrol' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.A. hakkında 'kasten öldürme', A.A. ve N.Ç. hakkında da 'üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlanarak, şüphelilerin cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

'İŞ YERİNDEYDİM' YALANI ORTAYA ÇIKTI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli M.A.'nın olay sırasında tüm gün iş yerinde olduğunu söylediği ancak saat 13.30 ile 17.00 arasında iş yerinde bulunmadığı, temizlik işleri müdüründen saat 12.30 sıralarında 'kayınvalidesinin kaybolduğu' gerekçesiyle izin aldığı, şüphelinin aynı iş yerinde çalışan arkadaşı B.A.'dan kendisinin iş yerinde olduğu yönünde yalancı şahitlik yapmasını istediği, diğer iş arkadaşlarının da iş yerinde olmadığını söylediği, Gülsüm Çınar'ın kendisine ait evin yarı hissesini bakımını yapmak şartıyla kızı A.A.'ya 2010 yılında noter kanalıyla devrettiği, A.A.'nın, Gülsüm Çınar'a bakmaktan bıktığı ve 'ikimiz de ölelim, kurtulalım' diye söylediği, ayrıca olay günü kayıp Gülsüm Çınar'ı en son gören kişi olduğu ve kaybolduğu yer olan evin anahtarının ilk önce bulunamadığı, daha sonra A.A. tarafından bulunduğu, olayın olduğu 3 gün içerisinde şüpheli M.A.'nın 34 kez A.A.'yı, 29 kez de N.Ç.'yi, şüpheli A.A.'nın 16 kez M.A.'yı, 18 kez N.Ç.'yi, şüpheli N.Ç.'nin 2 kez M.A.'yı, 12 kez de A.A.'yı aradığının tespit edildiği belirtildi.