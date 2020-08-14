Kimse yaklaşmadı o kucağında taşıdı

Rize Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde Kovid- 19 tedavisi tamamlanan ve ambulansla Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'ndeki karantinada tutulacağı evinin önüne getirilen pozitif ama asemptomatik olan ve yürüme güçlüğü çeken 93 yaşındaki kadına, yakınları ve çevredekiler yardım etmeye çekindi. Bunun üzerine Acil Tıp Teknisyeni Uğur Hacıahmetoğlu, yaşlı kadını kucağında taşıyarak evine ulaştırdı. Hacıahmetoğlu'nun kucağında yaşlı kadını taşırken çekilen fotoğrafına sosyal medyada övgü dolu mesajlar yağdı. Uğur Hacıahmetoğlu, "Hastamızı evine götürülürken yardım istedik. Çevredekiler yardım etmek istemeyince ben de kucağıma alıp hastayı evine kadar götürmek zorunda kaldım. Benim annem babam da o durumda olabilir düşüncesindeydim. Kimse hasta olmak istemez. Ben de fedakârlık gösterdim ve yapmam gerekeni yaptım" diye konuştu.