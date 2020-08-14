Konum nasıl atılır? Akıllı telefonlarda konum atma gönderme

Modern çağda olmamızla beraber teknolojik gelişmeler hayatı kolay bir hale getirmektedir. Bunun yanında haberleşme, iletişim, ulaşım gibi alanlarda kolaylıklar sağlanmaktadır. Hayatımızı kolaylaştıran bazı uygulamalar da sosyal hayatımızın bir parçası haline geldi. Elimizin altında bulunan akıllı telefonlar sayesinde gitmek istediğimiz her yere bir tık ile hemen bilgi sahibi olabiliyoruz. Bunun en güzel örneği konum göndermek ve almadır. Akıllı telefonlarda yerimizi tespit etmek ya da başka birinin size göndermiş olduğu adrese gitmek için konum özelliğinden faydalanabilirsiniz. Konum atma özelliği her yere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İOS ve android konum atma ile ilgili merak edilen konulara değineceğiz. Whatsap konum nasıl atılır? İşte detaylar.

KONUM NASIL ATILIR?

Son zamanlarda gidilen, yenilen, gezilen yerleri paylaşmak oldukça popüler bir hal aldı. Özelliklede WhatsApp uygulamasına sahip kişiler tarafından gittikleri yerlerdeki konumlarını, kendilerine yakın olan AVM, kafe, restoran, ATM gibi alanları merak etmektedirler. Bu sebeple gelişen teknoloji insanlara bu imkânı sundu. Konum atmak için WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Konum atmayı yüklü olan WhatsApp üzerinden sohbet ekranını açın ve sağ üstte bulunan ataş simgesine dokunun. Ardından konum simgesine dokunun.

İOS KONUM ATMA

iPhone işletim sistemi olan İOS'da konum atma özelliği için; sohbet ekranında metin kutusunun solunda yer alan yukarı ok düğmesine tıklayınız. Daha sonra "Konum paylaş" yazan butona basınız. Karşınıza çıkan ekranda konumunuzu gösteren bir harita bulunmaktadır. Ayrıca konumunuza yakın yerlerin listesini de görebilirsiniz.

ANDROİD KONUM ATMA

Android telefona sahip olan vatandaşlar konum gönderme hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Android telefonları olan kişiler için şunu diyebiliriz ki; öncelikle sohbet ekranının alt kısmındaki "Ataş simgesi"ne basın. Daha sonra açılan menüde "Konum" butonu karşınıza çıkacaktır. Buradan konum atma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

WHATSAPTAN KONUM NASIL ATILIR?

Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan WhatsApp uygulaması ile karşınızdaki kişiye konum atmak oldukça kolaydır. Bunun için yapmanız gereken ilk önce konum ayarlarınızın açık olması gerekmektedir. Ardında konum atmak istediğiniz kişiyle bir WhatsApp sohbeti açın ve sohbet ekranının alt kısmındaki "Ataş Simgesi"ne basın. Daha sonra konumun üstüne tıklayarak karşı tarafa iletebilirsiniz.

HARİTADAN KONUM ATMA

Haritadan konum atmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

Bilgisayarınızda bulunan Google haritalar seçeneğine tıklayınız.

Daha sonra paylaşmak istediğiniz haritaya veya Street View resmine gidin.

Ardından sol üstte bulunan menü simgesine tıklayın.

Buradan haritayı paylaş veya yerleştir seçeneğini seçin.

Son olarak da bağlantıyı kopyalayın ve haritayı paylaşmak istediğiniz yere yapıştırarak işleminiz halletmiş olursunuz.

KONUM BULMA ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Ayarlar- Gizlilik -Konum Servisleri'ne tıklayınız. Ardından uygulamayı bulmak için ekranı aşağıya doğru kaydırın. Son olarak uygulamaya dokunun ve bir seçenek belirleyin. Bu şekilde konum özeliğini açabilirsiniz.

FACEBOOKTA KONUM NASIL ATILIR?

Yaygın bir sosyal medya hesabı olan Facebook'ta konum atmak için ayarlara gidin. Ardından uygulamalara dokunun. Uygulama listesinde bulunan Facebook'un üzerine dokunun. Ardından izinler sekmesinin altında Konum'a dokununuz. Son olarak da konum servislerini açmak veya kapatmak için simgesine dokununuz. Bu şekilde konum açtıktan sonra Facebook'tan konumunuzu rahatlıkla paylaşabilirsiniz.

WHATSAPTA HAREKETLİ KONUM NASIL ATILIR?

Whatsapp hareketli konum göndermek için ilk olarak WhatsApp uygulamasını açmanız gerekiyor. Daha sonrasında hareketli konumu göndermek istediğimiz kişinin sohbet sayfasına giriniz. Ardından sohbet ekranın sol at köşesinde bulunan "+" işaretine tıklayınız. Burada karşınıza çıkan bölümde "Konum" yazan yere tıklayın. "Mevcut konumu paylaş" seçeneğini seçerek gönderebilirsiniz.